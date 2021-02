Da Fiorello e Amadeus nuove anticipazioni su Sanremo 2021 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ormai quasi tutto pronto per l’edizione 71 del Festival di Sanremo! Un paio di settimane fa, sembrava che questo Sanremo 2021 non avesse modo di vedere la luce ma invece, si spera davvero che tutto potrà andare bene, anche per portare una ventata di spettacolo e leggerezza nelle case degli italiani. Certo le polemiche non mancheranno, ci sono sempre state, aspettarsi che non ci siano in questo anno dove per ogni cosa si alza un polverone, sarebbe anche chiedere troppo! Amadeus e Fiorello sono prontissimi per Sanremo 2021 e dalla puntata di Che tempo che fa in onda il 21 febbraio 2021, i due protagonisti della kermesse, hanno voluto dare nuove anticipazioni al pubblico Rai. Loredana Bertè arriva a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ormai quasi tutto pronto per l’edizione 71 del Festival di! Un paio di settimane fa, sembrava che questonon avesse modo di vedere la luce ma invece, si spera davvero che tutto potrà andare bene, anche per portare una ventata di spettacolo e leggerezza nelle case degli italiani. Certo le polemiche non mancheranno, ci sono sempre state, aspettarsi che non ci siano in questo anno dove per ogni cosa si alza un polverone, sarebbe anche chiedere troppo!sono prontissimi pere dalla puntata di Che tempo che fa in onda il 21 febbraio, i due protagonisti della kermesse, hanno voluto dareal pubblico Rai. Loredana Bertè arriva a ...

