Da "Conte o il caos" a "quant'è forte SuperMario": anche Gentiloni folgorato dall'effetto-Draghi

Ecco un altro folgorato sulla via di Mario Draghi. Non uno qualsiasi, ma nientepopodimeno Paolo Gentiloni. Lo stesso che fino a ieri decrittava i preoccupati sospiri della Ue in «governabilità» sotto l'esclusivo segno di Conte. Da intendersi, ovviamente, nella formula: o Giuseppi o il caos. Cioè, no Avvocato del popolo no Recovery Fund. Scherzava, evidentemente. O, più probabilmente, ha cambiato opinione. E, sull'onda avvolgente di quello che lui stesso inquadra come «effetto Draghi», pure spartito. In tal senso, risulta persino abbagliante l'incipit della sua odierna intervista a La Stampa.

Gentiloni in un'intervista a La Stampa

«A questo punto – vi si legge – l'Italia può diventare protagonista della rinascita europea. Nonostante la pandemia che non arretra e ...

