Cupra - La cinque porte elettrica si chiamerà Born (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il futuro della Cupra non sarà solo orientato alle prestazioni. Presentando la nuova Formentor VZ5 il marchio spagnolo ha festeggiato il terzo compleanno annunciando nuovi dettagli sulla sua prima elettrica, che si chiamerà semplicemente Cupra Born. L'articolo spagnolo "el" che caratterizzava la concept, infatti, andrà perso, ma lo stile rimarrà pressoché identico: la sorella iberica della Volkswagen ID.3 riprenderà l'estetica del prototipo portato al debutto dal marchio Seat al Salone di Ginevra 2019 e poi trasformato in Cupra lo scorso anno. Dopo aver presentato la Born, attesa sul mercato nella seconda metà del 2021, la Casa ha annunciato l'arrivo di un secondo modello elettrico, la Suv Tavascan, che deriverà dall'omonima concept presentata al Salone di Francoforte ...

