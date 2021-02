Cruella, il film di Crudelia Demon: trama e cast (Di lunedì 22 febbraio 2021) Direttamente dalla “Carica dei 101”, arriva un nuovo film dedicato alla cattiva del film “Crudelia Demon”, nota per il fascino che Glenn Close le diede già nel 1996; Disney+ produrrà e distribuirà il film a Maggio 2021. Il trailer, in pochi giorni, ha superato i nove milioni di visualizzazioni, diventando già un fenomeno virale. Crudelia Demon, la terribile cattiva che vuole catturare i Dalmata nel film Disney “La carica dei Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 22 febbraio 2021) Direttamente dalla “Carica dei 101”, arriva un nuovodedicato alla cattiva del”, nota per il fascino che Glenn Close le diede già nel 1996; Disney+ produrrà e distribuirà ila Maggio 2021. Il trailer, in pochi giorni, ha superato i nove milioni di visualizzazioni, diventando già un fenomeno virale., la terribile cattiva che vuole catturare i Dalmata nelDisney “La carica dei Articolo completo: dal blog SoloDonna

