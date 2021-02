Crotone, Ursino ammette: “Abbiamo pensato a Pirlo, ma poi la Juventus…” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il destino, a volte, sa regalare colpi di scena incredibili. Infatti il Crotone fa visita alla Juventus in cerca di punti e troverà sulla panchina avversaria un allenatore che avrebbe potuto guidare proprio la formazione calabrese. Già, Andrea Pirlo è stato tra i possibili sostituti di Giovanni Stroppa al termine della scorsa stagione, quando la squadra rossoblù era riuscita a risalire in Serie A dopo due stagioni di purgatorio.caption id="attachment 1046645" align="alignnone" width="1024" Giuseppe Ursino, Crotone (Getty Images)/captionIDEAUn retroscena clamoroso, svelato dal direttore sportivo Giuseppe Urbino ai microfoni di Sky Sport: "Pirlo era un nome a cui ho pensato, quando è andato all'Under23 della Juventus, se Giovanni Stroppa fosse andato via... Era solo un'opzione, per noi ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il destino, a volte, sa regalare colpi di scena incredibili. Infatti ilfa visita alla Juventus in cerca di punti e troverà sulla panchina avversaria un allenatore che avrebbe potuto guidare proprio la formazione calabrese. Già, Andreaè stato tra i possibili sostituti di Giovanni Stroppa al termine della scorsa stagione, quando la squadra rossoblù era riuscita a risalire in Serie A dopo due stagioni di purgatorio.caption id="attachment 1046645" align="alignnone" width="1024" Giuseppe(Getty Images)/captionIDEAUn retroscena clamoroso, svelato dal direttore sportivo Giuseppe Urbino ai microfoni di Sky Sport: "era un nome a cui ho, quando è andato all'Under23 della Juventus, se Giovanni Stroppa fosse andato via... Era solo un'opzione, per noi ...

