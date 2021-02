Cozzaglio | teatro Carcano | ' T orniamo alla socialità | anche Draghi è con noi'

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Fioravante, direttore artistico del. Portone apertoper il suo, che per qualche ora 'dialoga' con Milano. Il valore simbolico di questa iniziativa? 'Non pretendiamo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Cozzaglio teatro

Leggo.it

Su un video passeranno le interviste del direttore artistico Fioravanteai protagonisti ... IlMenotti ha organizzato 'un presidio artistico all'ingresso del, dove attori e ...Fioravante, direttore artistico del Carcano. Portone aperto anche per il suo, che per qualche ora 'dialoga' con Milano. Il valore simbolico di questa iniziativa? 'Non pretendiamo di avere l'...Fioravante Cozzaglio, direttore artistico del Carcano. Portone aperto anche per il suo teatro, che per qualche ora “dialoga” con Milano. Il valore simbolico di ...Il Piccolo Teatro aderisce come il Dal Verme che mette a disposizione ... Su un video passeranno le interviste del direttore artistico Fioravante Cozzaglio ai protagonisti del cartellone di una ...