Covid | Zingaretti | ' serve modifica legge brevetti per produrre vaccini in Italia'

Roma, 22 feb (Adnkronos) - "Se vogliamo eliminare il Covid ci servono miliardi di dosi di vaccino. L'industria farmaceutica Italiana può e deve diventare un motore produttivo del vaccino. Con attenti controlli ed eventuali sostegni, dobbiamo aprire un dialogo e spingere le case farmaceutiche che possiedono i brevetti a condividerli con gli impianti industriali per aumentare le dosi del vaccino a disposizione". Lo scrive su Facebook Nicola Zingaretti. "Si tratta di un'eccezione alle leggi che regolano la proprietà intellettuale, per il bene dell'umanità. Da presidente di turno del G20 l'Italia può avere un ruolo determinante nella sfida epocale contro la pandemia", aggiunge il segretario del Pd.

