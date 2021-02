Covid: virologo Pregliasco, '20-30% vaccinati prima di riaprire cinema, teatri, palestre' (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - "riaprire cinema, teatri, palestre? No, prima ci vuole una campagna vaccinale e qualche mese ancora, servono 20-30% di vaccinati per farlo". Risponde così Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università di Milano, ospite di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1. Oggi "la situazione è più complessa che all'inizio della pandemia. L'andamento vede un trend in ascesa, i dati stanno peggiorando ma non troppo. Riaperture serali? No - sottolinea - prepariamoci e non diamo comunicazione maldestre come quelle sulle piste da sci". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - "? No,ci vuole una campagna vaccinale e qualche mese ancora, servono 20-30% diper farlo". Risponde così Fabriziodell'università di Milano, ospite di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1. Oggi "la situazione è più complessa che all'inizio della pandemia. L'andamento vede un trend in ascesa, i dati stanno peggiorando ma non troppo. Riaperture serali? No - sottolinea - prepariamoci e non diamo comunicazione maldestre come quelle sulle piste da sci".

