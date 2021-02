Covid, Usa: si va verso le 500.000 vittime (Di lunedì 22 febbraio 2021) A circa un anno dalla diffusione del coronavirus, negli Stati Uniti il Covid ha fatto quasi 500 mila morti. Un bilancio più alto, come ricordato da diversi media americani e internazionali, dei caduti americani nelle due guerre mondiali e nel conflitto in Vietnam. Il Paese è al primo posto per vittime e contagi. In ricordo delle vittime del Covid, questa sera il presidente Joe Biden terrà un discorso commemorativo alla Casa Bianca. Saranno presenti la vicepresidente Kamala Harris, la first lady Jill Biden e Dough Emoff, second gentleman marito di Harris. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 22 febbraio 2021) A circa un anno dalla diffusione del coronavirus, negli Stati Uniti ilha fatto quasi 500 mila morti. Un bilancio più alto, come ricordato da diversi media americani e internazionali, dei caduti americani nelle due guerre mondiali e nel conflitto in Vietnam. Il Paese è al primo posto pere contagi. In ricordo delledel, questa sera il presidente Joe Biden terrà un discorso commemorativo alla Casa Bianca. Saranno presenti la vicepresidente Kamala Harris, la first lady Jill Biden e Dough Emoff, second gentleman marito di Harris. L'articolo proviene da Italia Sera.

