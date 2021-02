Covid, Toti ordina una zona rossa “light” a Ventimiglia. E a Sanremo, nella settimana del Festival, scatta solo la chiusura delle scuole (Di lunedì 22 febbraio 2021) La difficile situazione nel Ponente ligure spinge il governatore Giovanni Toti a introdurre restrizioni anti-contagio nella zona. Il presidente della Liguria ha annunciato che martedì mattina firmerà un’ordinanza che prevede la chiusura di tutte le scuole a Ventimiglia e Sanremo, valida da mercoledì 24 febbraio fino a venerdì 5 marzo. E nello stesso arco temporale entrerà in vigore anche una zona rossa “light” a Ventimiglia – dove aprirà un nuovo centro per i tamponi – e nei comuni limitrofi. Tra le misure aggiuntive previste da Toti ci sono il “divieto di asporto e solo la consegna a domicilio dopo le 18, il divieto di vendita di alcolici nelle ore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) La difficile situazione nel Ponente ligure spinge il governatore Giovannia introdurre restrizioni anti-contagio. Il presidente della Liguria ha annunciato che martedì mattina firmerà un’nza che prevede ladi tutte le, valida da mercoledì 24 febbraio fino a venerdì 5 marzo. E nello stesso arco temporale entrerà in vigore anche una” a– dove aprirà un nuovo centro per i tamponi – e nei comuni limitrofi. Tra le misure aggiuntive previste daci sono il “divieto di asporto ela consegna a domicilio dopo le 18, il divieto di vendita di alcolici nelle ore ...

