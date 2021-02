Covid, sul tavolo del Cdm la proroga del blocco degli spostamenti fino a fine marzo. Le Regioni: ristori subito (Di lunedì 22 febbraio 2021) Confermata le deroga per le visite private ai parenti insieme a 2 figli minori: la misura riguarda gli spostamenti tra piccoli Comuni Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 22 febbraio 2021) Confermata le deroga per le visite private ai parenti insieme a 2 figli minori: la misura riguarda glitra piccoli Comuni

virginiaraggi : Creare posti di lavoro, uscire dall’emergenza Covid e investire sul futuro della città. Sono gli obiettivi che ispi… - Corriere : L’Inail verso il no al risarcimento per chi non si è vaccinato e si ammala di Covid sul... - Antonio_Tajani : Le mie condoglianze alla famiglia del povero Matteo. Una tragedia che ha scosso non solo la provincia di Frosinone.… - LaLpnmrz : RT @LBiniSmaghi: Domanda: perche giornali e tv pubblicano tutti i giorni i dati sui contagi Covid (numeri di tamponi, contagiati...) e ness… - MElenaCapitanio : RT @La7tv: #coffeebreak @MElenaCapitanio '#Draghi sa che la risposta sul Covid è la prima che tutti gli italiani vogliono' -