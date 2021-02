**Covid: stretta nelle zone rosse, ecco il nuovo decreto** (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb (Adnkronos) - Il decreto Covid approvato stamattina dal Consiglio dei ministri "dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione". Lo spiega palazzo Chigi al termine del Cdm. "Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute -chiarisce il governo-. Gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all'interno della stessa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb (Adnkronos) - Il decreto Covid approvato stamattina dal Consiglio dei ministri "dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione". Lo spiega palazzo Chigi al termine del Cdm. "Fino al 27 marzo 2021,, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute -chiarisce il governo-. Gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all'interno della stessa ...

