Covid | spostamenti tra Regioni | il divieto viene prorogato al 27 marzo

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Il primo Consiglio dei ministri realmente operativo del nuovo governo Draghi, in corso dalle 9 e 30 di questa mattina (22 febbraio) prorogherà fino al 27ildi spostamento tra(inizialmente previsto fino al 25 febbraio). Stop alla circolazione extra-regionale che quindi si allunga di altri 30 giorni. Questa la prima mossa di una strategia draghiana che porterà a emanare i decreti che vietano, aperture e chiusure almeno una settimana prima che entrino in vigore, concordandoli prima con lee il parlamento. “Non possiamo pretendere di chiamarvi a ratificare decisioni già prese, ma possiamo e vogliamo chiedervi di partecipare ad un processo decisionale che certo dovrà essere tempestivo, snello, ma che non potrà calare sulle vostre teste”. È stata questa l’apertura ...

Accordo governo - Regioni sulla proroga di un mese agli spostamenti. Chiesta una revisione dei parametri. Oggi il Cdm. Intesa per la partecipazione dei medici di base alle somministrazioni dei vaccini. Locatelli: 'A fine marzo l'Italia raggiungerà 13 milioni di vaccinati'. Milano, 22 febbraio 2021 - Da un lato indice Rt in risalita a 0,99, appena sotto la soglia critica, la minaccia delle varianti del Covid e tre regioni declassate da giallo ad arancione.