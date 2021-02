Covid: senatori Pd, ‘bene Franceschini, sforzo corale su riapertura cinema e teatri’ (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb (Adnkronos) – ‘La riflessione del ministro della cultura Franceschini sulla riapertura di cinema e teatri può essere colta da tutti gli schieramenti. Deve essere una sforzo corale che ci può portare ad avere luoghi indispensabili per la nostra quotidianità aperti ed in condizioni di massima sicurezza. L’Italia, come dice lo stesso ministro, più di altri in Europa ha bisogno come l’ ossigeno di tornare ad avere un’offerta culturale”. Lo affermano i senatori Pd Valeria Fedeli, Tommaso Nannicini, Gianni Pittella, Dario Stefano, Valeria Valente, Francesco Verducci. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb (Adnkronos) – ‘La riflessione del ministro della culturasulladie teatri può essere colta da tutti gli schieramenti. Deve essere unache ci può portare ad avere luoghi indispensabili per la nostra quotidianità aperti ed in condizioni di massima sicurezza. L’Italia, come dice lo stesso ministro, più di altri in Europa ha bisogno come l’ ossigeno di tornare ad avere un’offerta culturale”. Lo affermano iPd Valeria Fedeli, Tommaso Nannicini, Gianni Pittella, Dario Stefano, Valeria Valente, Francesco Verducci. L'articolo CalcioWeb.

