Covid, prorogato stop scuole a Torre del Greco: firmata l'ordinanza (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco – Niente scuola in presenza fino al prossimo primo marzo a Torre del Greco: firmata dal sindaco Giovanni Palomba l'ordinanza che proroga di un'altra settimana la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole del territorio cittadino. "Il provvedimento – fanno sapere dal Comune – si è reso necessario al termine del tavolo tecnico convocato nel pomeriggio a palazzo Baronale", tavolo presieduto dal primo cittadino con la presenza del responsabile dell'Uopc dell'Asl Napoli 3 Sud Vincenzo Sportiello, del dirigente della protezione civile Salvatore Visone, del dirigente alla pubblica istruzione Luisa Sorrentino e dell'assessore al ramo Enrico Pensati. Nello specifico, rilevati i dati della curvatura del ...

