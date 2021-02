Covid | prorogato al 27 marzo il divieto di spostamento tra regioni

(Di lunedì 22 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Fino al 27, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute. E’ una delle misure previste dal decreto approvato oggi dal Consiglio dei Ministri per fronteggiare l’emergenza-19.“In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il decreto dispone la prosecuzione, fino al 272021, su tutto il territorio nazionale, deldi spostarsi tra diverseo Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute – spiega Palazzo Chigi nel comunicato diffuso dopo il Cdm -. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o ...

