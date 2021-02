Covid, omaggio alle vittime della Campania. Prefettura di Napoli illuminata fino a mezzanotte (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono 4120 le vittime in Campania ad un anno dal primo caso di Covid. Di queste, 2423 appartengono alla sola area metropolitana di Napoli. E’ in ricordo di chi non c’è più a causa della pandemia – e per sensibilizzare rispetto alle responsabilità dei cittadini e ai comportamenti da adottare per contenere l’emergenza sanitaria in corso – che da questa sera e fino a domenica 28 febbraio il secondo piano del Palazzo del Governo, la Prefettura di Napoli, resterà illuminato fino alle ore 24.00. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono 4120 leinad un anno dal primo caso di. Di queste, 2423 appartengono alla sola area metropolitana di. E’ in ricordo di chi non c’è più a causapandemia – e per sensibilizzare rispettoresponsabilità dei cittadini e ai comportamenti da adottare per contenere l’emergenza sanitaria in corso – che da questa sera ea domenica 28 febbraio il secondo piano del Palazzo del Governo, ladi, resterà illuminatoore 24.00. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ildenaro_it : Sono 4120 le #vittime in #Campania ad un anno dal primo caso di #Covid. Di queste, 2423 appartengono alla sola… - opivarese : RT @FNInfermieri: Un minuto di silenzio, da nord a sud. Così la FNOPI ha deciso di rendere omaggio alla Giornata del personale sanitario, a… - CuoghiFausto : RT @e_didone: #COVID Altri 251 morti, 85% dei contagi in 10 regioni. E nel giorno di “omaggio agli operatori sanitari”ancora Toti e soliti… - IlBroker1 : VACCINO PROTETTO: IN OMAGGIO AI CLIENTI NOBIS, LA PRIMA POLIZZA IN ITALIA A SOSTEGNO DI CHI SI VACCINA CONTRO IL CO… - LorisCavallett1 : RT @e_didone: #COVID Altri 251 morti, 85% dei contagi in 10 regioni. E nel giorno di “omaggio agli operatori sanitari”ancora Toti e soliti… -