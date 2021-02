Covid oggi: bollettino del 22 febbraio sul Coronavirus in Italia e nelle regioni (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia . Si prospettano numeri più bassi, come tutti i lunedì, per effetto del numero ridotto di tamponi durante il weekend. I dati in arrivo dalle regioni ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ildisulin. Si prospettano numeri più bassi, come tutti i lunedì, per effetto del numero ridotto di tamponi durante il weekend. I dati in arrivo dalle...

Confindustria : La nostra proposta di apertura di fabbriche e uffici per la vaccinazione anti Covid dei dipendenti e delle loro fam… - NicolaPorro : Il direttore @alesallusti è positivo al #COVID19 e oggi gli sono vicino in un momento difficile: non può abbracciar… - Tg3web : Tocca agli Stati Uniti il triste primato delle vittime del covid, con quasi 500 mila morti in meno di un anno. 'Più… - Piros_Apja : RT @Antonio_Caramia: Lo dicevo già a novembre. Oggi la conferma: Nei primi 9 mesi del 2020 sono saltati 2 milioni di screening oncologici… - CCanadese : RT @CCanadese: Covid-19: sul giornale di oggi, il consueto aggiornamento sui contagi in Canada zona per zona -