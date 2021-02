Covid: oggi 9.630 casi e 274 morti in Italia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - Sono 9.630 i contagi da coronavirus in Italia oggi, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 274 morti che portano il totale a 95.992 dall'inizio dell'epidemia di Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 170.672 tamponi, l'indice di positività è al 5,6%. Sono 2.118 i pazienti attualmente in terapia intensiva negli ospedali Italiani. I guariti da ieri sono 10.335, un numero che porta il totale a 2.334.968. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - Sono 9.630 i contagi da coronavirus in, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 274che portano il totale a 95.992 dall'inizio dell'epidemia di-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 170.672 tamponi, l'indice di positività è al 5,6%. Sono 2.118 i pazienti attualmente in terapia intensiva negli ospedalini. I guariti da ieri sono 10.335, un numero che porta il totale a 2.334.968.

Sono 9.630 i nuovi casi ufficialmente accertati di Covid - 19 in Italia nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino del Ministero della Salute, che aggiorna anche il conteggio dei decessi: oggi 274, per un totale di 95.992 vittime dall'inizio ...

Zona rossa e arancione, Zaia: "Ho chiesto tagliando parametri" Il nuovo decreto Covid approvato stamattina dal Consiglio dei ministri dispone la prosecuzione, ...essere il nuovo Dpcm del prossimo 5 marzo - ha sottolineato il presidente della Regione Luca Zaia oggi ...

Covid oggi: bollettino Coronavirus 22 febbraio. 1.847 casi in Emilia Romagna.

Il nuovo decreto Covid approvato stamattina dal Consiglio dei ministri dispone la prosecuzione, ...essere il nuovo Dpcm del prossimo 5 marzo - ha sottolineato il presidente della Regione Luca Zaia...