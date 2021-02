Covid, news. In corso Cdm su misure anti contagio. Speranza: continuare restrizioni. LIVE (Di lunedì 22 febbraio 2021) Accordo governo-Regioni sulla proroga di un mese agli spostamenti. Chiesta una revisione dei parametri. Oggi il Cdm. Intesa per la partecipazione dei medici di base alle somministrazioni dei vaccini. Locatelli: "A fine marzo l'Italia raggiungerà 13 milioni di dosi da inizio campagna". Nel bollettino diffuso ieri 13 mila nuovi casi e 232 decessi Leggi su tg24.sky (Di lunedì 22 febbraio 2021) Accordo governo-Regioni sulla proroga di un mese agli spostamenti. Chiesta una revisione dei parametri. Oggi il Cdm. Intesa per la partecipazione dei medici di base alle somministrazioni dei vaccini. Locatelli: "A fine marzo l'Italia raggiungerà 13 milioni di dosi da inizio campagna". Nel bollettino diffuso ieri 13 mila nuovi casi e 232 decessi

