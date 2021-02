Covid, malati di cancro in immunoterapia si sono ammalati meno (Di lunedì 22 febbraio 2021) I pazienti trattati con l'immunoterapia per avanzato si sono ammalati meno di - 19 rispetto al resto della popolazione italiana e degli altri malati di : lo ha verificato lo taliano, pubblicato sulla ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 febbraio 2021) I pazienti trattati con l'per avanzato siamdi - 19 rispetto al resto della popolazione italiana e degli altridi : lo ha verificato lo taliano, pubblicato sulla ...

Corriere : È iniziato tutto così, un anno fa - Corriere : Disse: «Le mascherine? Alle persone sane non servono a niente». E: «Il coronavirus va posto nei giusti termini. Su… - MediasetTgcom24 : Bufera in Gran Bretagna sui disabili malati di Covid, l'associazione Mencap: 'Per loro l'ordine di 'non rianimarli'… - saryxs87 : RT @ilmessaggeroit: Covid, studio Ieo: malati di cancro in immunoterapia si sono ammalati meno. I medici: «Non sospendete le cure» https://… - _oldnormal : #DPCM #Zonarossa sovranisti del Huffington Post, SiSMG e Rapporto Covid spiegano come 20000 contagi e 400 decessi a… -