Covid Liguria, maggiori restrizioni a Ventimiglia e Sanremo fino al 5 marzo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Ponente della Liguria e in particolare Ventimiglia, Sanremo e i Comuni limitrofi, da mercoledì 24 febbraio a venerdì 5 marzo avranno delle restrizioni più forti anche se non saranno zona rossa. Lo ha annunciato il governatore ligure Giovanni Toti durante il quotidiano briefing sull'andamento della pandemia. La decisione è stata presa "per evitare che la zona di confine possa traghettare l'ondata del virus dalla Francia all'Italia". L'ordinanza ad hoc sarà firmata la mattina del 23 febbraio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il Ponente dellae in particolaree i Comuni limitrofi, da mercoledì 24 febbraio a venerdì 5avranno dellepiù forti anche se non saranno zona rossa. Lo ha annunciato il governatore ligure Giovanni Toti durante il quotidiano briefing sull'andamento della pandemia. La decisione è stata presa "per evitare che la zona di confine possa traghettare l'ondata del virus dalla Francia all'Italia". L'ordinanza ad hoc sarà firmata la mattina del 23 febbraio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

