Covid Italia oggi, dati delle regioni: 22 febbraio (Di lunedì 22 febbraio 2021) I dati Covid dal bollettino delle regioni oggi, lunedì 22 febbraio, con tutte le news sui contagi da coronavirus in Italia mentre il governo vara il nuovo decreto Covid, prorogando il divieto di spostamenti tra regioni fino al 27 marzo. I nuovi casi di coronavirus registrati oggi 22 febbraio in Toscana sono 911. Lo annuncia su Facebook il presidente della regione Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia di Covid. Sono 10.833 i test effettuati nelle ultime 24 ore, di cui 9.094 tamponi molecolari e 1.739 test rapidi. “Il tasso dei nuovi positivi è 8,41% (14,3% sulle prime diagnosi)”, sottolinea Giani. Sono 41 i nuovi casi positivi al Sars ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Idal bollettino, lunedì 22, con tutte le news sui contagi da coronavirus inmentre il governo vara il nuovo decreto, prorogando il divieto di spostamenti trafino al 27 marzo. I nuovi casi di coronavirus registrati22in Toscana sono 911. Lo annuncia su Facebook il presidente della regione Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia di. Sono 10.833 i test effettuati nelle ultime 24 ore, di cui 9.094 tamponi molecolari e 1.739 test rapidi. “Il tasso dei nuovi positivi è 8,41% (14,3% sulle prime diagnosi)”, sottolinea Giani. Sono 41 i nuovi casi positivi al Sars ...

GassmanGassmann : 95.486 deceduti con covid in Italia dall’inizio della pandemia. Trecento i medici morti per salvare altre vite.Teni… - stanzaselvaggia : E naturalmente questo è il livello dei presidenti di regione di Fratelli d’Italia, che in un post con una discussio… - ItaliaViva : Le 5 proposte di Italia Viva sull'emergenza covid per il governo Draghi. @lisanoja - Piero351516325 : RT @ToniSonia: @AndreaMagagni @VeroDeRomanis @Mezzorainpiu peccato che proprio l'Ue ha sempre sostenuto che l'Italia abbia affrontato la pa… - Roma_Famiglia : RT @KattInForma: #1euroafamiglia. Fondazione Forum: al via la campagna per “creare un ‘vaccino’ contro le conseguenze economiche del Covid-… -