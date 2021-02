Covid Italia, bollettino oggi 22 febbraio: 9.630 casi e 274 morti. Emilia Romagna, Lombardia e Campania con più contagi (Di lunedì 22 febbraio 2021) Coronavirus Italia, il bollettino di oggi lunedì 22 febbraio 2021. Sono 9.630 i test positivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 22 febbraio 2021) Coronavirus, ildilunedì 222021. Sono 9.630 i test positivi registrati innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute....

