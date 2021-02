Covid Italia, Aidp: "Non solo dipendenti e familiari, vaccinare anche clienti in aziende" (Di lunedì 22 febbraio 2021) (LabItalia) - "Condividiamo assolutamente la proposta di Bonomi, a tal punto che rilancerei. Chiederei di allargare anche ai clienti di alcune aziende, penso soprattutto al settore dei servizi, bancario, istituti di credito e via dicendo". Così, con Adnkronos/LabItalia, Isabella Covilli Faggioli, presidente Aidp, l'Associazione Italiana direttori del personale, commenta la disponibilità annunciata dal presidente di Confindustria Bonomi ad aprire le fabbriche per le vaccinazioni anti-Covid 19 di dipendenti e familiari. "Ricordo che per molte aziende -spiega ancora Covilli Faggioli- è già prassi consolidata vaccinare i loro dipendenti (e familiari) con ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Lab) - "Condividiamo assolutamente la proposta di Bonomi, a tal punto che rilancerei. Chiederei di allargareaidi alcune, penso soprattutto al settore dei servizi, bancario, istituti di credito e via dicendo". Così, con Adnkronos/Lab, Isabella Covilli Faggioli, presidente, l'Associazionena direttori del personale, commenta la disponibilità annunciata dal presidente di Confindustria Bonomi ad aprire le fabbriche per le vaccinazioni anti-19 di. "Ricordo che per molte-spiega ancora Covilli Faggioli- è già prassi consolidatai loro(e) con ...

