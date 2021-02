Covid Italia, Agnelli (Confimi): "Vaccini in fabbrica? E' nostra proposta" (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (LabItalia) - "Ci fa piacere che anche Confindustria si sia allineata su una proposta che avevamo già presentato un paio di settimane fa partecipando alla trasmissione di Rai2 ReStart. È fondamentale che le vaccinazioni passino per le fabbriche, gli imprenditori sono pronti a investire per la salute dei propri collaboratori acquistando i Vaccini che lo Stato segnalerà e a metterli a disposizione di tutti i dipendenti che vorranno farlo. Sono oltre 16 milioni i lavoratori delle pmi: vaccinare in azienda vuol dire tutelare una buona parte della popolazione". Così, con Adnkronos/LabItalia, Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi industria, sulla disponibilità, annunciata dal presidente di Confindustria Bonomi, delle fabbriche per la vaccinazione di dipendenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Lab) - "Ci fa piacere che anche Confindustria si sia allineata su unache avevamo già presentato un paio di settimane fa partecipando alla trasmissione di Rai2 ReStart. È fondamentale che le vaccinazioni passino per le fabbriche, gli imprenditori sono pronti a investire per la salute dei propri collaboratori acquistando iche lo Stato segnalerà e a metterli a disposizione di tutti i dipendenti che vorranno farlo. Sono oltre 16 milioni i lavoratori delle pmi: vaccinare in azienda vuol dire tutelare una buona parte della popolazione". Così, con Adnkronos/Lab, Paolo, industriale e presidente diindustria, sulla disponibilità, annunciata dal presidente di Confindustria Bonomi, delle fabbriche per la vaccinazione di dipendenti ...

