Covid, ipotesi mini-lockdown: tutta Italia rischia la zona arancione? (Di lunedì 22 febbraio 2021) È passato ormai un anno da quando il Coronavirus è entrato nelle case della popolazione Italiana e dal quel momento non è più andato via. L’unica strada per contrastare la pandemia, in attesa della somministrazione del vaccino, è mettere vincoli alla libertà personale. Nelle ultime settimane i maggiori esperti hanno invocato un nuovo lockdown per L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) È passato ormai un anno da quando il Coronavirus è entrato nelle case della popolazionena e dal quel momento non è più andato via. L’unica strada per contrastare la pandemia, in attesa della somstrazione del vaccino, è mettere vincoli alla libertà personale. Nelle ultime settimane i maggiori esperti hanno invocato un nuovoper L'articolo

