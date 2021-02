Covid | in Lombardia al via vaccini a polizia locale | 200 al giorno

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Milano, 22 feb. (Adnkronos) - Ha preso il via da questa mattina al centro vaccinale in Fiera Milano la campagna di vaccinazione per lalombarda, che andrà al ritmo di circa 200 agenti alfino al 4 marzo. "I primi a vaccinarsi - ha detto l'assessore De Corato - sono stati gli appartenenti al corpo del Comune di Milano. Seguiranno gli agenti delle Polizie locali degli altri Comuni lombardi. Il loro lavoro nell'ultimo anno, caratterizzato dalla pandemia, è stato strategico sui territori. Per questo li ringraziamo fortemente. Regioneè ben consapevole degli sforzi quotidiani. Per la loro formazione e per l'implementazione degli strumenti di lavoro abbiamo infatti investito somme importanti". Con le vaccinazioni degli agenti della"si aggiunge ...