Covid, in Gran Bretagna verso la riapertura delle scuole dall’8 marzo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nessuna revoca immediata del terzo lockdown nazionale (in vigore da due mesi), riapertura delle scuole e poco altro dall’8 marzo, alleggerimento limitato delle restrizioni ai contatti sociali rinviato al 29 marzo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 febbraio 2021) Nessuna revoca immediata del terzo lockdown nazionale (in vigore da due mesi),e poco altro, alleggerimento limitatorestrizioni ai contatti sociali rinviato al 29. L'articolo .

borghi_claudio : @MinervaMcGrani1 @Bossina8 @p3r4zzett1 Io ho l'abitudine di andare sempre a fonte diretta. Le reazioni avverse ripo… - MediasetTgcom24 : Bufera in Gran Bretagna sui disabili malati di Covid, l'associazione Mencap: 'Per loro l'ordine di 'non rianimarli'… - Italia_Notizie : Covid, Gran Bretagna: il piano della riapertura definitiva in quattro tappe - Cmmy3 : RT @Corriere: Oggi il piano della riapertura definitiva della Gran Bretagna: 4 tappe per uscire dalla pandemia - Corriere : Oggi il piano della riapertura definitiva della Gran Bretagna: 4 tappe per uscire dalla pandemia -