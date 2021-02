COVID, il sindaco di Contrada annuncia un decesso (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiContrada (Av) – “Devo purtroppo comunicarvi la notizia del decesso della signora Luisa Frungillo, già ricoverata presso il nosocomio avellinese, per le complicazioni dovute al contagio da COVID-19, contratto nei giorni scorsi”. Così il sindaco di Contrada, Pasquale De Santis. “Tutti la ricorderanno come donna onesta e sempre cordiale nel Bar di famiglia alla frazione Ospedale insieme al marito Totonno. A nome di tutta la cittadinanza contradese, rivolgo un pensiero di vicinanza e di affetto ai familiari tutti. Fino a pochi giorni fa i dati descrivevano a Contrada un andamento dei contagi lineare (non esponenziale), ma si registra in queste ore un aumento quotidiano di casi che non è possibile sottovalutare. In questo momento le persone che risultano essere ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – “Devo purtroppo comunicarvi la notizia deldella signora Luisa Frungillo, già ricoverata presso il nosocomio avellinese, per le complicazioni dovute al contagio da-19, contratto nei giorni scorsi”. Così ildi, Pasquale De Santis. “Tutti la ricorderanno come donna onesta e sempre cordiale nel Bar di famiglia alla frazione Ospedale insieme al marito Totonno. A nome di tutta la cittadinanza contradese, rivolgo un pensiero di vicinanza e di affetto ai familiari tutti. Fino a pochi giorni fa i dati descrivevano aun andamento dei contagi lineare (non esponenziale), ma si registra in queste ore un aumento quotidiano di casi che non è possibile sottovalutare. In questo momento le persone che risultano essere ...

