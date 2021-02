Covid, il sindaco di Brescia Del Bono: “I dati all’attenzione del Cts che farà valutazioni a breve” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Brescia – con 9500 in casi in 21 giorni – è tra le otto province italiane più colpite negli ultimi giorni considerando il numero di casi su 100.000 abitanti. Una situazione che potrebbe richiedere misure restrittive. “Usciremo da questa situazione solo con una massiva campagna vaccinale. I dati di Brescia sono all’attenzione del Cts nazionale che farà valutazioni a breve. Sono pienamente cosciente che c’è un aumento dei casi” ha detto il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, che ha riferito di aver già parlato con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla situazione della sua città, da giorni tra quelle italiane con più contagi. “Per quanto riguarda la città – ha aggiunto Del Bono – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021)– con 9500 in casi in 21 giorni – è tra le otto province italiane più colpite negli ultimi giorni considerando il numero di casi su 100.000 abitanti. Una situazione che potrebbe richiedere misure restrittive. “Usciremo da questa situazione solo con una massiva campagna vaccinale. Idisonodel Cts nazionale che. Sono pienamente cosciente che c’è un aumento dei casi” ha detto ildi, Emilio Del, che ha riferito di aver già parlato con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla situazione della sua città, da giorni tra quelle italiane con più contagi. “Per quanto riguarda la città – ha aggiunto Del– ...

