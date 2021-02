COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: la mappa dei contagi in Irpinia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 445 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 41 persone: – 2, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 1, residente nel comune di Avella; – 2, residenti nel comune di Avellino; – 5, residenti nel comune di Bagnoli Irpino; – 2, residenti nel comune di Castel Baronia; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 2, residenti nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Domicella; – 1, residente nel comune di Frigento; – 2, residenti nel comune di Mirabella Eclano; – 1, residente nel comune di Montella; – 5, residenti nel comune di Montoro; – 3, residenti nel comune di Nusco; – 1, residente nel comune di Rotondi; – 3, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina; – 2, residenti nel comune di San Michele di Serino; – 1, residente nel comune di Santa Lucia di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 445 tamponi effettuati sono risultate positive al41 persone: – 2, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 1, residente nel comune di Avella; – 2, residenti nel comune di; – 5, residenti nel comune di Bagnoli Irpino; – 2, residenti nel comune di Castel Baronia; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 2, residenti nel comune di Cesinali; – 1, residente nel comune di Domicella; – 1, residente nel comune di Frigento; – 2, residenti nel comune di Mirabella Eclano; – 1, residente nel comune di Montella; – 5, residenti nel comune di Montoro; – 3, residenti nel comune di Nusco; – 1, residente nel comune di Rotondi; – 3, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina; – 2, residenti nel comune di San Michele di Serino; – 1, residente nel comune di Santa Lucia di ...

