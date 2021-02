Covid, Gran Bretagna: il piano della riapertura definitiva in quattro tappe (Di lunedì 22 febbraio 2021) Boris Johnson pronto ad annunciare il programma di uscita del Paese dopo le restrizioni in vigore dall’inizio di gennaio. Scuole aperte dall’8 marzo, poi dal 29 abolita la raccomandazione di stare a casa Leggi su corriere (Di lunedì 22 febbraio 2021) Boris Johnson pronto ad annunciare il programma di uscita del Paese dopo le restrizioni in vigore dall’inizio di gennaio. Scuole aperte dall’8 marzo, poi dal 29 abolita la raccomandazione di stare a casa

