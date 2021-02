Covid: Giani, 'D'accordo con proroga blocco spostamenti tra regioni' (Di lunedì 22 febbraio 2021) Firenze, 22 feb. - (Adnkronos) - Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, è d'accordo con l'ipotesi di proroga del blocco degli spostamenti fra le regioni. Lo ha detto questa mattina, in collegamento con Studio24 su Rainews24. "Questa ipotesi - ha spiegato Giani - ci trova d'accordo, anche perché stiamo andando verso un periodo primaverile, e il fine settimana vediamo che si creano addensamenti che sono eccessivi in certe località di mare, così come in città storiche: quindi, il fatto di limitarli almeno in una dimensione infraregionale va bene". Per quanto riguarda la possibilità di disporre piccole zone rosse territoriali, Giani ha aggiunto: "In regioni grandi come la mia, che ha 10 province, mi sono trovato in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 febbraio 2021) Firenze, 22 feb. - (Adnkronos) - Il presidente della Toscana, Eugenio, è d'con l'ipotesi dideldeglifra le. Lo ha detto questa mattina, in collegamento con Studio24 su Rainews24. "Questa ipotesi - ha spiegato- ci trova d', anche perché stiamo andando verso un periodo primaverile, e il fine settimana vediamo che si creano addensamenti che sono eccessivi in certe località di mare, così come in città storiche: quindi, il fatto di limitarli almeno in una dimensione infraregionale va bene". Per quanto riguarda la possibilità di disporre piccole zone rosse territoriali,ha aggiunto: "Ingrandi come la mia, che ha 10 province, mi sono trovato in ...

rosanna_vespoli : #Usa #Cina #Russia #GB.PRODUCONO VACCINI..la #UE,NO!..CHE ERRORE! e Sono stati dati FONDI PUBBLICI per la #Ricerca… - vincereelezioni : Bonaccini e Giani chiedono un 'cambio di passo' sui vaccini - Brickstonesti : RT @RaiStudio24: E. Giani (@EugenioGiani), pres. Reg. #Toscana, a #Studio24: un solo #vaccino non basterà per sempre, l'effetto dura circa… - PietroE62771222 : RT @RaiStudio24: E. Giani (@EugenioGiani), pres. Reg. #Toscana, a #Studio24: un solo #vaccino non basterà per sempre, l'effetto dura circa… - RaiNews : RT @RaiStudio24: E. Giani (@EugenioGiani), pres. Reg. #Toscana, a #Studio24: un solo #vaccino non basterà per sempre, l'effetto dura circa… -