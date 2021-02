Covid Germania, 4.369 nuovi casi: riaprono le scuole (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono 4.369 i nuovi casi di coronavirus confermati e 62 i decessi nelle ultime 24 ore in Germania, dove è salito a 2.390.928 il numero totale dei contagiati e a 67.903 quello dei decesso. Sono dati del Robert Koch Institute (Rki), l’agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese, diffusi nel giorno in cui 10 dei 16 laender tedeschi riaprono le scuole. Il ministro della Sanità Jens Spahn ha chiesto di essere ”cauti” dal momento che rispetto ai contagi ”i numeri stanno salendo ancora”, anche a causa della variante inglese particolarmente contagiosa. Intervistato dalla radio Ard, Spahn ha spiegato che gli insegnanti potrebbero essere vaccinati prima del previsto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono 4.369 idi coronavirus confermati e 62 i decessi nelle ultime 24 ore in, dove è salito a 2.390.928 il numero totale dei contagiati e a 67.903 quello dei decesso. Sono dati del Robert Koch Institute (Rki), l’agenzia incaricata dal governo di Berlino di monitorare l’andamento della pandemia nel Paese, diffusi nel giorno in cui 10 dei 16 laender tedeschile. Il ministro della Sanità Jens Spahn ha chiesto di essere ”cauti” dal momento che rispetto ai contagi ”i numeri stanno salendo ancora”, anche a causa della variante inglese particolarmente contagiosa. Intervistato dalla radio Ard, Spahn ha spiegato che gli insegnanti potrebbero essere vaccinati prima del previsto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

sole24ore : Cnr: con le varianti del #covid un metro di distanza non basta più, servono 1,4 metri - AnnalisaChirico : In Olanda il tribunale stabilisce che il coprifuoco anti Covid è illegale; in Germania fanno il lockdown duro ma se… - SkyTG24 : Germania, taglio degli stipendi ai parlamentari dopo la crisi economica causata dal Covid - massimo_fares : RT @EmilianaCarifi: IN ITALIA, SOLO IL MOVIMENTO 5 STELLE LO FA, DA SEMPRE, CON O SENZA COVID, nel silenzio generale! - Pierang38088650 : RT @Tboeri: Germania: parlamentari pagati meno nell'emergenza Covid.Da noi invece doppie pensioni.Un parere dell'Ufficio Legislativo permet… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania Smart home, il mercato regge all impatto del Covid ... stay in a Smart Home: la casa intelligente alla prova del Covid'. Smart Home, il mercato nel 2020 ... Al contrario, Germania (2,9 miliardi, +16%) e Regno Unito (2,8 miliardi, +10%) hanno mantenuto una ...

I mercati puntano sul biologico e Brescia si conferma leader ... e a quella dei principali Paesi produttori come Spagna (10,1%), Germania (9,07%) e Francia (8,06%).al 31 dicembre 2021 in attesa di un regolamento più dettagliato che a causa dell'emergenza Covid - ...

Coronavirus oggi. In Germania 4.369 nuovi casi, riaprono le scuole Il Sole 24 ORE Coronavirus oggi. In Germania 4.369 nuovi casi, riaprono le scuole Lo riporta l'Abc, sottolineando che la proposta di risoluzione ribadisce la richiesta del Consiglio lo scorso 1 luglio di ''una cessazione generale e immediata delle ostilità'' nei grandi conflitti, ...

Covid Germania, 4.369 nuovi casi: riaprono le scuole (Adnkronos) - Sono 4.369 i nuovi casi di coronavirus confermati e 62 i decessi nelle ultime 24 ore in Germania, dove è salito a 2.390.928 il numero totale dei contagiati e a 67.903 quello dei ...

... stay in a Smart Home: la casa intelligente alla prova del'. Smart Home, il mercato nel 2020 ... Al contrario,(2,9 miliardi, +16%) e Regno Unito (2,8 miliardi, +10%) hanno mantenuto una ...... e a quella dei principali Paesi produttori come Spagna (10,1%),(9,07%) e Francia (8,06%).al 31 dicembre 2021 in attesa di un regolamento più dettagliato che a causa dell'emergenza- ...Lo riporta l'Abc, sottolineando che la proposta di risoluzione ribadisce la richiesta del Consiglio lo scorso 1 luglio di ''una cessazione generale e immediata delle ostilità'' nei grandi conflitti, ...(Adnkronos) - Sono 4.369 i nuovi casi di coronavirus confermati e 62 i decessi nelle ultime 24 ore in Germania, dove è salito a 2.390.928 il numero totale dei contagiati e a 67.903 quello dei ...