Covid Francia, 334 morti nelle ultime 24 ore (Di lunedì 22 febbraio 2021) nelle ultime 24 ore ci sono stati 334 morti in Francia per il Covid. Secondo il bollettino di oggi, 22 febbraio, i nuovi casi sono stati 4.646. Un dato basso, spiegano però le autorità sanitarie locali, legato alla chiusura di parte dei laboratori nel weekend. I nuovi ricoveri sono 1.529, un dato in aumento, scrive ‘Le Figaro’. Vi sono al momento 3.407 persone in rianimazione, 274 delle quali ricoverate nelle ultime 24 ore. Dall’inizio dell’epidemia in Francia ci sono stati 3.609.825 contagiati e 84.639 morti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 febbraio 2021)24 ore ci sono stati 334inper il. Secondo il bollettino di oggi, 22 febbraio, i nuovi casi sono stati 4.646. Un dato basso, spiegano però le autorità sanitarie locali, legato alla chiusura di parte dei laboratori nel weekend. I nuovi ricoveri sono 1.529, un dato in aumento, scrive ‘Le Figaro’. Vi sono al momento 3.407 persone in rianimazione, 274 delle quali ricoverate24 ore. Dall’inizio dell’epidemia inci sono stati 3.609.825 contagiati e 84.639. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Corriere : Le autorità stanno per annunciare un confinamento nei weekend, una misura mai usata prima in Francia - Agenzia_Ansa : Francia, lockdown a Nizza. Controlli ai confini con l'Italia. Quindici giorni di weekend blindati per bloccare i c… - Agenzia_Ansa : La Francia rafforza i controlli alla frontiera con l'Italia. Tamponi agli stranieri negli aeroporti #ANSA - mariagrosso : RT @ultimenotizie: Sanofi produrrà in #Francia il vaccino anti-Covid di Johnson & Johnson, così come si sta preparando a fare con il vaccin… - lifestyleblogit : Covid Francia, 334 morti nelle ultime 24 ore - -