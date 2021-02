Covid | festa di 18 anni nel napoletano | sanzionate 22 persone

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ennesima, nonostante le disposizioni anti. Questa volta in 22 sono stati sorpresi, a Casoria, in provincia di Napoli, mentre festeggiavano un 18esimo compleanno. Sono stati i carabinieri ad intervenire in una villa di via Indipendenza. La struttura è stata chiusa per cinque giorni; multati tutti i 22 presenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

