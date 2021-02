Covid e Sistema Sanitario, 20 miliardi di Euro per la salute (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ad un anno dalla comparsa dell’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus in Italia possiamo fare alcune considerazioni su come sia stata gestita sul fronte Sanitario e soprattutto su cosa migliorare in futuro, anche in vista delle numerose risorse previste dall’attuale Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per saperne di più ne abbiamo parlato con Marta Marsilio e Anna Prenestini del Dipartimento di Economia Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli studi di Milano e membri di HEAD - Centro di ricerca e alta formazione di Health Administration Università degli Studi di Milano, nonché autrici del libro “Il management delle aziende sanitarie in tempo di crisi: Sfide e soluzioni gestionali e operative all’emergenza Covid-19”.Esistono le risorse economiche per migliorare il nostro Sistema Sanitario ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ad un anno dalla comparsa dell’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus in Italia possiamo fare alcune considerazioni su come sia stata gestita sul frontee soprattutto su cosa migliorare in futuro, anche in vista delle numerose risorse previste dall’attuale Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per saperne di più ne abbiamo parlato con Marta Marsilio e Anna Prenestini del Dipartimento di Economia Management e Metodi Quantitativi dell’Università degli studi di Milano e membri di HEAD - Centro di ricerca e alta formazione di Health Administration Università degli Studi di Milano, nonché autrici del libro “Il management delle aziende sanitarie in tempo di crisi: Sfide e soluzioni gestionali e operative all’emergenza-19”.Esistono le risorse economiche per migliorare il nostro...

