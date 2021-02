Covid, duro scontro Bassetti Galli sulle varianti (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alfie Borromeo La circolazione inarrestabile delle varianti di coronavirus in Italia aveva spinto giorni fa Massimo Galli, direttore Malattie infettive del Sacco di Milano, a lanciare un allarme sul suo “reparto invaso”, un “problema che riguarda tutta Italia”. Proprio su quell’allarme, poi smentito dallo stesso ospedale milanese, è intervenuto anche l’omologo dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti. Durissimo il suo attacco a Galli: “Non ho il reparto pieno di varianti Covid, non bisogna terrorizzare le persone“, ha detto Bassetti. “Io non andrò mai contro il mio ospedale”, ha aggiunto il direttore delle Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, in collegamento con la trasmissione “Non è l’Arena” su La7, commentando in particolare la ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 22 febbraio 2021) Alfie Borromeo La circolazione inarrestabile delledi coronavirus in Italia aveva spinto giorni fa Massimo, direttore Malattie infettive del Sacco di Milano, a lanciare un allarme sul suo “reparto invaso”, un “problema che riguarda tutta Italia”. Proprio su quell’allarme, poi smentito dallo stesso ospedale milanese, è intervenuto anche l’omologo dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo. Durissimo il suo attacco a: “Non ho il reparto pieno di, non bisogna terrorizzare le persone“, ha detto. “Io non andrò mai contro il mio ospedale”, ha aggiunto il direttore delle Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, in collegamento con la trasmissione “Non è l’Arena” su La7, commentando in particolare la ...

Massimo Giletti, il segreto rivelato da Nunzia De Girolamo ... sempre con grandissima professionalità, ha dedicato tanto spazio agli aggiornamenti sul Covid - 19. Ieri sera però c'è stato anche un duro scontro tra il conduttore e l' infettivologo Bassetti che ...

