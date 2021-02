Covid: Dolci (Dda Milano), ‘crisi pesa su business ‘ndrangheta, a caccia solo di veri affari’ (2) (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Adnkronos) – Le aree di business della ‘ndrangheta non cambiano con il virus, ma ciò che traspare è la capacità di adattarsi velocemente ai cambiamenti. “Sono bravi – spiega il procuratore aggiunto Alessandra Dolci – ad approfittarne: dell’esistenza della determina della Regione Lombardia ne sono venuta a conoscenza dall’attività di intercettazione, loro lo sapevano prima di me. Allo stesso modo la conversione delle società di comodo in società di servizi importanti nella fase di pandemia è stata fatta evidentemente con l’aiuto di qualche professionista”. Tra le attività chiave destinate a crescere con la crisi economica, nuova emergenza dopo quella sanitaria, c’è l’usura. L’obiettivo della criminalità organizzata “non è tanto quello di acquisire profitti illeciti attraverso interessi usurari, ma di impossessarsi di attività ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 febbraio 2021) (Adnkronos) – Le aree didellanon cambiano con il virus, ma ciò che traspare è la capacità di adattarsi velocemente ai cambiamenti. “Sono bravi – spiega il procuratore aggiunto Alessandra– ad approfittarne: dell’esistenza della determina della Regione Lombardia ne sono venuta a conoscenza dall’attività di intercettazione, loro lo sapevano prima di me. Allo stesso modo la conversione delle società di comodo in società di servizi importanti nella fase di pandemia è stata fatta evidentemente con l’aiuto di qualche professionista”. Tra le attività chiave destinate a crescere con la crisi economica, nuova emergenza dopo quella sanitaria, c’è l’usura. L’obiettivo della criminalità organizzata “non è tanto quello di acquisire profitti illeciti attraverso interessi usurari, ma di impossessarsi di attività ...

