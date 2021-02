Covid, dal 24 febbraio zona ‘semi-rossa’ a Sanremo e Ventimiglia (Di lunedì 22 febbraio 2021) GENOVA – Zona “semi-rossa” in arrivo per i Comuni di Ventimiglia e Sanremo e per i distretti sanitario 1 e 2 della Liguria. Da mercoledì 24 febbraio a venerdì 5 marzo compresi è prevista la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, mentre per Ventimiglia e comuni limitrofi è previsto, inoltre, il divieto di asporto dopo le 18 con la sola possibilità di consegna a domicilio, il divieto di vendita di alcolici dopo le 18, il divieto assoluto di assembramento e il divieto spostamento dal comune, anche se la Liguria dovesse tornare in zona gialla. Lo annuncia il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel punto stampa di fine giornata, anticipando i contenuti dell’ordinanza che firmerà domani. “I provvedimenti sono presi d’intesa con il ministro Roberto Speranza- specifica- con questa ordinanza contiamo di raffreddare il picco pandemico nell’estremo ponente ligure attraverso dieci giorni di misure ulteriormente restrittive, che verranno debitamente ristorate”. Inoltre, aggiunge il governatore, “abbiamo chiesto di istituire uno speciale punto tamponi rapidi antigenici a Ventimiglia per uno screening accurato dell’intera popolazione, che consenta una mappatura completa del virus”. Leggi su dire (Di lunedì 22 febbraio 2021) GENOVA – Zona “semi-rossa” in arrivo per i Comuni di Ventimiglia e Sanremo e per i distretti sanitario 1 e 2 della Liguria. Da mercoledì 24 febbraio a venerdì 5 marzo compresi è prevista la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, mentre per Ventimiglia e comuni limitrofi è previsto, inoltre, il divieto di asporto dopo le 18 con la sola possibilità di consegna a domicilio, il divieto di vendita di alcolici dopo le 18, il divieto assoluto di assembramento e il divieto spostamento dal comune, anche se la Liguria dovesse tornare in zona gialla. Lo annuncia il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel punto stampa di fine giornata, anticipando i contenuti dell’ordinanza che firmerà domani. “I provvedimenti sono presi d’intesa con il ministro Roberto Speranza- specifica- con questa ordinanza contiamo di raffreddare il picco pandemico nell’estremo ponente ligure attraverso dieci giorni di misure ulteriormente restrittive, che verranno debitamente ristorate”. Inoltre, aggiunge il governatore, “abbiamo chiesto di istituire uno speciale punto tamponi rapidi antigenici a Ventimiglia per uno screening accurato dell’intera popolazione, che consenta una mappatura completa del virus”.

