Covid: da Banca Ifis e Veneto Sviluppo finanziamenti anti-crisi per imprese (Di lunedì 22 febbraio 2021) Mestre (Ve), 22 feb. (Labitalia) - Banca Ifis rafforza il proprio impegno a favore delle piccole e medie imprese con una nuova soluzione di credito al fianco di Veneto Sviluppo e della Regione Veneto. È stata firmata la convenzione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese venete coinvolte nella crisi economica conseguente l'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'obiettivo è duplice: sostenere sia le iniziative imprenditoriali finalizzate alla realizzazione di investimenti sia le esigenze di liquidità. "Essere vicini alle imprese -dichiara Raffaele Zingone, responsabile direzione centrale Affari di Banca Ifis- significa continuare a erogare credito ...

