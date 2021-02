Covid | cinema e cene a ristorante | ecco quando saranno possibili

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLe riaperture di, teatri e palestre? “No, prima ci vuole una campagna vaccinale e qualche mese ancora, serve il 20-30 per cento di popolazione vaccinata”. Lo dice a Rai Radio1 – che ha diffuso il testo dell’intervista – ospite di Un Giorno da Pecora, Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. “Intanto – ha continuato – iniziamo a prepararci e cerchiamo di non dare comunicazione maldestre come quelle sulle piste da sci”. E su alcune richieste per l’apertura serale dei ristoranti già dalla prossima settimana Pregliasco ha risposto: “No, credo proprio di no”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La catena svedese ha messo a disposizione alcuni dei suoi negozi per far allestire all'interno punti di vaccinazione attivi dalle 10 alle 17.Per il virologo milanese Fabrizio Pregliasco: "Prima ci vuole una campagna vaccinale e qualche mese ancora" Milano, 22 febbraio 2021 – Il governo Draghi è al lavoro sul nuovo Dpcm: l'ultimo decreto (c ...