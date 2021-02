Covid, Cartabellotta (Gimbe): «Con stop and go non arriveremo mai a situazione estate come scorso anno» (Di lunedì 22 febbraio 2021) «La cosa più importante è che in questo momento noi dobbiamo pensare ad un piano vaccinale integrato con il piano di controllo della pandemia.» A parlare è Nino Cartabellotta, medico e presidente della Fondazione Gimbe, ospite della trasmissione Omnibus di La 7. Dalle sue parole è emersa la tesi per la quale per avere un abbattimento dei contagi è necessaria qualche settimana di restrizioni. Un passaggio che sarebbe necessario per arrivare ad una situazione in vista dell'estate che possa essere simile a quella avuta l'anno passato alla vigilia della bella stagione. Necessità acuita da quelli che sono i ritardi rispetto all'iniziale tabella di marcia sui vaccini. Coronavirus, situazione di calma solo apparente «Dalle nostre rilevazioni - ha detto Cartabellotta - in ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 22 febbraio 2021) «La cosa più importante è che in questo momento noi dobbiamo pensare ad un piano vaccinale integrato con il piano di controllo della pandemia.» A parlare è Nino, medico e presidente della Fondazione, ospite della trasmissione Omnibus di La 7. Dalle sue parole è emersa la tesi per la quale per avere un abbattimento dei contagi è necessaria qualche settimana di restrizioni. Un passaggio che sarebbe necessario per arrivare ad unain vista dell'che possa essere simile a quella avuta l'passato alla vigilia della bella stagione. Necessità acuita da quelli che sono i ritardi rispetto all'iniziale tabella di marcia sui vaccini. Coronavirus,di calma solo apparente «Dalle nostre rilevazioni - ha detto- in ...

