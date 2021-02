Covid Campania, 1.202 nuovi contagi e 21 morti: bollettino (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono 1.202 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi. Registrati inoltre altri 21 morti, 12 dei quali deceduti nelle ultime 48 ore e 9 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Dei 1.202 nuovi positivi, 75 sono risultati sintomatici. I tamponi del giorno sono 11.097 (di cui 1.169 antigenici). Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 254.318 (di cui 4.163 antigenici), mentre i tamponi complessivamente processati sono 2.805.856 (di cui 83.113 antigenici). Il totale dei morti in Campania dall’inizio della pandemia sale a 4.141. Sono 1.223 i nuovi guariti: il totale dei guariti in Campania è 178.925. In Campania sono 125 i ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Sono 1.202 ida coronavirus insecondo ildi oggi. Registrati inoltre altri 21, 12 dei quali deceduti nelle ultime 48 ore e 9 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Dei 1.202positivi, 75 sono risultati sintomatici. I tamponi del giorno sono 11.097 (di cui 1.169 antigenici). Il totale dei positivi indall’inizio dell’emergenza sale a 254.318 (di cui 4.163 antigenici), mentre i tamponi complessivamente processati sono 2.805.856 (di cui 83.113 antigenici). Il totale deiindall’inizio della pandemia sale a 4.141. Sono 1.223 iguariti: il totale dei guariti inè 178.925. Insono 125 i ...

