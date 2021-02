Covid | boom contagi a Brescia | rischio zona rossa

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Preoccupa una nuova impennata di casi di-19 nella provincia di, una situazione della quale il sindaco Emilio Del Bono è perfettamente consapevole. Come riporta l’Ansa, il sindaco ha spiegato che “i dati disono all’attenzione del Cts nazionale che farà valutazioni a breve”.dinelno, ipotesiDe Bono, che ha riferito le preoccupazioni anche al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, ha precisato che la situazione in città non è particolarmente grave, “ma l’andamento delo preoccupa soprattutto in provincia”. Stando al bollettino del 21 febbraio, sono 704 i casi emersi nelno. Si valuta quindi l’ipotesi di ...

