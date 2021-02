Covid | Beccalossi | ' sono molto preoccupata per Brescia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Milano, 22 feb. (Adnkronos) - "per, c'è un evidente peggioramento della situazione che avverto personalmente nella vita di tutti i giorni, nella mia quotidianità". E' quanto sottolinea all'Adnkronos Vivianana, consigliere regionale della Lombardia e presidente dell'associazione RifareItalia. "Il mio non è un giudizio sui comportamenti ma una presa d'atto amara: purtroppo acome altrove la zona gialla ha significato il tana libera per tutti".è sorpresa dalla conferenza stampa del sindaco, Emilio Del Bono: "Pochi giorni fa sembrava andasse tutto bene e invece...", osserva. "Io - dice - avevo già delle perplessità. Mi basta sentire amici, parenti chepositivi o ...