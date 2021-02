Covid, basta una sola dose per chi ha avuto l'infezione: protezione anche da varianti (Di lunedì 22 febbraio 2021) Per coloro che hanno già avuto il una sola dose di Pfizer o Moderna aumenta la protezione immunitaria anche contro le , mentre una seconda dose non dà effetti particolari e può essere evitata. Lo ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Per coloro che hanno giàil unadi Pfizer o Moderna aumenta laimmunitariacontro le , mentre una secondanon dà effetti particolari e può essere evitata. Lo ...

LegaSalvini : #SALVINI: 'ITALIA IN ARANCIONE? BASTA PANICO' - MassimGiannini : L’assassinio in #Congo del nostro ambasciatore #LucaAttanasio, il sacrificio estremo di un nostro carabiniere: lo a… - fattoquotidiano : Covid, Di Lorenzo (Irbm): “Basta con questo accanimento. Vaccino Astrazeneca è efficace ma dà fastidio perché costa… - dicofilo : RT @mrcllznn: Oggi tanti nuovi casi Covid tra i miei assistiti. Adesso basta. O ci date i vaccini per una vaccinazione di massa in tempi b… - UnioneSarda : #Covid19, a chi ha avuto l'infezione basta una sola dose di vaccino -