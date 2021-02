Covid, Bassetti “silura” Arcuri: «Campagna vaccinale fallita, è il turno di un esperto» (Di lunedì 22 febbraio 2021) Covid, Bassetti “silura” Arcuri. «La Campagna vaccinale con i tendoni e le primule è un fallimento e questo è evidente. Non voglio esprimermi sul commissario per l’emergenza Covid Arcuri, ma ci sono figure del mondo medico (virologi, infettivologi, microbiologici o igienisti) che avrebbero dovuto essere ascoltati di più e invece non è avvenuto. Quindi ora è il momento di cambiare perché è evidente che, per quanto riguarda i vaccini, serve ascoltare di più i tecnici e meno la parte ingegneristica e organizzativa che è importante ma secondaria». Queste le dichiarazioni all’Adnkronos Salute di Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 22 febbraio 2021). «Lacon i tendoni e le primule è un fallimento e questo è evidente. Non voglio esprimermi sul commissario per l’emergenza, ma ci sono figure del mondo medico (virologi, infettivologi, microbiologici o igienisti) che avrebbero dovuto essere ascoltati di più e invece non è avvenuto. Quindi ora è il momento di cambiare perché è evidente che, per quanto riguarda i vaccini, serve ascoltare di più i tecnici e meno la parte ingegneristica e organizzativa che è importante ma secondaria». Queste le dichiarazioni all’Adnkronos Salute di Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova e componente dell’Unità di crisi ...

