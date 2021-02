Covid, Assoimballaggi: “Oltre 20% aumento per costi materia prima pallet” (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos/Labitalia) – ‘è dal luglio 2020 che siamo di fronte a un progressivo e costante aumento del prezzo della materia prima necessaria alla fabbricazione di pallets, con le ovvie ricadute negative sul settore, già in difficoltà per la crisi dovuta al Covid 19. Dai dati del Cril (Centro ricerche imballaggi in legno) è evidente che l’impennata dei prezzi dell’ultimo trimestre 2020 risulta superiore al 20% e la crescita non si è fermata nei primi due mesi del 2021?. A lanciare l’allarme è il gruppo pallet di Assoimballaggi di FederlegnoArredo, che rappresenta Oltre 300 aziende italiane di produzione di imballaggi in legno e sughero.“Dal prossimo rilevamento, previsto a marzo, 2021 ci aspettiamo un altrettanto forte ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 febbraio 2021) Roma, 22 feb. (Adnkronos/Labitalia) – ‘è dal luglio 2020 che siamo di fronte a un progressivo e costantedel prezzo dellanecessaria alla fabbricazione dis, con le ovvie ricadute negative sul settore, già in difficoltà per la crisi dovuta al19. Dai dati del Cril (Centro ricerche imballaggi in legno) è evidente che l’impennata dei prezzi dell’ultimo trimestre 2020 risulta superiore al 20% e la crescita non si è fermata nei primi due mesi del 2021?. A lanciare l’allarme è il gruppodidi FederlegnoArredo, che rappresenta300 aziende italiane di produzione di imballaggi in legno e sughero.“Dal prossimo rilevamento, previsto a marzo, 2021 ci aspettiamo un altrettanto forte ...

